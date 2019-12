“Lupin III-The First” | il trailer del ladro gentiluomo in computer grafica

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Per la prima volta al cinema in, il famoso, vero cult dell'animazione. è arrivato online ildi "Lupin III - The First", film con l'incorreggibile personaggio creato dalla matita di Monkey Punch alle prese con una nuova avventura in giro per il mondo, inseguito, come sempre, dall'ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko.Lupin III ritorna in una colossale rapina per rubare il misterioso Diario di Bresson: l'unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui tutto il gruppo dovrà scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane ...

