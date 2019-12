Billie Eilish | tra concerti e Grammy nel 2020 vi innamorerete ancora di più della sua

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quando ci si innamora si cerca un equilibrio e poi, inevitabilmente, si trova sempre chi puntualmente ce lo sposta. Anche confunziona più o meno così, già dal primo ascolto: muove da dentro. Comprendere l'artista nata qualche mese dopo l'11 Settembre 2001, sembrerebbe un gioco da ragazzi a guardarla negli occhioni blu da cerbiatta: una quieta distesa d'acqua in un mite giorno di primavera, una diciottenne di talento che fa pezzi gradevoli. Solo che poi, il calmo oceano s'increspa e allora i giochi mutano o, per dirla con lei, All the good girls go to hell, le brave ragazze intraprendono la strada dell'inferno e raccontano di inquietudini fino a narrare (in Everything i wanted ) di un ipotetico suicidio dal Golden Gate Bridge di San Francisco. E' in questo buio dell'anima che si svela il talento incredibile (e precoce) di ...

