Volley | SuperLega 2020 Civitanova demolisce Trento | Lube padrona indiscussa | +7 su

(Di domenica 22 dicembre 2019)è ladella, il massimo campionato italiano dimaschile. Laha sconfittoper 3-1 nel big match che ha concluso il girone d’andata, i Campioni d’Italia svettano in prima posizione da imbattuti e hanno addirittura sette punti di vantaggio su Perugia e Modena. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi si sono imposti in trasferta, riuscendo a imporsi nel primo set ai vantaggi e poi a dominare terza e quarta frazione dopo essersi fatti momentaneamente raggiungere. Modena si è imposta in casa contro Vibo Valentia ma i Canarini hanno sudato più del previsto contro i calabresi riuscendo ad avere la meglio soltanto dopo 106 minuti grazie soprattutto a Bartosz Bednorz (25 punti, 3 muri) e Ivan Zaytsev (18, 4 stampatone) che hanno spento Defalco (14) e compagni. Gli emiliani hanno agganciato Perugia al secondo posto anche se i Block ...

