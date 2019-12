Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il movimento anti-vaccino inha un grosso alleato: un sistema sanitario molto difficile da navigare, a corto di personale, ma soprattutto inefficiente. Questa settimana ho cercato di prenotare a Roma una vaccinazione perA dal momento che all’inizio di gennaio andrò in India per una settimana. Se lo avessi fatto a Londra, avrei impiegato 10 minuti a farlo per telefono in una delle tante cliniche per viaggiatori e ancor meno se avessi usato l’applicazione del mio GP, il medico della mutua, sul mio telefonino. Ma non ero a Londra. Ho cercato online e ho trovato che la Asl di Via Plinio a Roma si occupa del tipo di vaccinazione di cui io ho bisogno. Ho mandato un’email all’indirizzo suggerito nel sito, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Due giorni dopo ho telefonato al centralino dell’Asl, ma non ha risposto nessuno. Avrò provato una ventina di volte. A quel punto ho ...

Vaccini, in Italia quello per l'epatite A è introvabile: lo farò a Kuala Lampur