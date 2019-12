Terrore sulla seggiovia | scarrucolata dal forte vento | intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si è reso necessario l’interdel Soccorso Alpino oggi al Pian Munè, presso la stazione sciistica di Paesana (Cuneo) per mettere in salvo due passeggeri delladalle forti raffiche di. I soccorritori hanno effettuato le manovre di scarico dell’impianto utilizzando tecniche alpinistiche lungo i cavi dellae hanno calato a terra, illesi, i due sciatori. Per le bufere digli impianti di risalita sono stati chiusi oggi, in modo almeno parziale, in molte stazioni sciistiche del Piemonte, comprese Sestriere e Bardonecchia, sulle ‘montagne olimpiche’.L'articolodal, interdeidelper mettere in salvo i passeggeri Meteo Web.

