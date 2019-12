“Si sono sposati” Fiori d’arancio per i due attori E non solo | perché lei sarà presto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Eccoli felici e sposati. Joshua Jackson, il Pacey Witter di Dawson’s Creek, e la compagna Jodie Turner-Smith nonposfesteggiare il coronamento della loro relazione, ma a quanto pare nonsoli. Dalle foto delle forme di Jodie sembrerebbe essere stato annunciato anche l’arrivo di un primo bambino. Gli anelli in bella vista alla premiere di «Queen&Slim». L’attore, si è presentato al Chinese Theatre di Los Angeles con quella che i media statunitensi hanno riconosciuto come una fede. Nongli anelli a confermare la notizia. Una fonte vicina ai due avrebbe confermato le nozze al magazine People attirando l’attenzione dei paparazzi. È accaduto a fine estate, quando l’attore e la compagnastati visti entrare e uscire da un tribunale californiano, stringendo tra le mani un documento abbastanza esplicito. Massima riservatezza per un momento così tanto ...

