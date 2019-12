Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Martedì 11 febbraio verrà presentata la, a Maranello siil velo sulla Rossa che parteciperà al prossimo Mondiale F1. Negli ultimi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni sulla nuova monoposto che dovrebbe avere più carico verticale in modo da avere un’aerodinamica migliore da abbinare alla potenza del motore, l’obiettivo è quello di lottare per il Mondiale con Charles Leclerc e Sebastian Vettel: non sarà facile battere la Mercedes ma le Rosse devono assolutamente provarci e tornare al successo dopo un digiuno che perdura da dodici anni. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio delladella. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali della, possibile diretta tv ancora da comunicareF1, ...

OA_Sport : F1, presentazione Ferrari 2020: data, programma, orario d’inizio e tv. Quando si alzerà il velo sulla nuova macchin… - paolamussino : RT @peoplepubit: Con i nostri pensieri a #SilviaRomano, perché si faccia tutto il necessario per portarla a casa. Sta iniziando a #Modena… - Antonio09105181 : RT @peoplepubit: Con i nostri pensieri a #SilviaRomano, perché si faccia tutto il necessario per portarla a casa. Sta iniziando a #Modena… -