Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Mattiaha ammesso che gliditra Sebastiane Charlesall’iniziostagione “erano pieni di imbarazzo e piuttosto difficili da gestire”.Ma il team principalFerrari ha sottolineato che le cose sono migliorate durante l’anno e si è dimostrato ottimista in vista dell’anno venturo. A quanto riporta Autosport,ha evidenziato che la gestione del quattro volte campione del mondo e del rampante monegasco non è stata facile, soprattutto per la parte relativa alle gerarchie e agli ordini di. Se l’inizio di stagione è stato estremamente imbarazzante, in seguito il clima è andato gradualmente migliorando: “Ci abbiamo fatto l’abitudine. Verso la fine dell’anno siamo stati sempre più a nostro agio e abbiamo iniziato a pensare come una squadra. Durante la gara possiamo ancora ...

OA_Sport : F1, Binotto ammette: “Gli incontri di scuderia con Vettel e Leclerc all’inizio della stagione erano pieni di imbara… - ClubAlfaIt : Binotto ammette che le riunioni dei piloti Ferrari sono state 'difficili da gestire' nel 2019 #ScuderiaFerrariF1… -