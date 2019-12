Donna passa la vita a chiedere l’elemosina | quando muore si scopre il suo conto in banca

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019) UnaFatima Othman, hato tutta la suaper la strada tanto che tutti la conoscevano anche perché non aveva gli arti e, dunque, era facilmente riconoscibile. Fatima è morta a 52 anni per un infarto e tutti pensavano che fosse estremamente povera perché la, coperta di stracci, era sempre seduta a terra, chiedevae viveva di stenti.è morta, però, il suo corpo è stato ritrovato in un’auto abbandonata nella zona più periferica di Beirut, la capitale del Libano. Accanto al corpo senzadellaè stato trovato un sacchetto con dentro 3mila dollari.poi le forze dell’ordine hanno messo ordine tra i suoi effetti personali hanno scoperto anche un libretto di deposito che su cui c’era una cifra davvero importante, l’equivalente di 1milione di dollari. Questa vicenda è accaduta in ...

