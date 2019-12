Repubblica: pressing del Napoli su Mertens, ma lui non firmerà per un biennale senza un adeguato bonus (Di sabato 21 dicembre 2019) Il Napoli va in pressing su Mertens per strappargli il rinnovo. Lo scrive Repubblica Napoli. “La società ha aumentato il pressing nelle ultime ore: secondo alcune fonti del club ci sarebbe stata anche una telefonata con De Laurentiis nei giorni scorsi. Il presidente ha tentato certamente il disgelo dopo l’esonero di Ancelotti. C’è stato un colloquio durante il Gattuso Day tra lui e Mertens”. Il Napoli vuole trattenere il folletto belga, scrive il quotidiano. “Il Napoli è pronto a rilanciare con un’offerta da 4 milioni di euro. Il problema è la durata: Mertens vuole garantirsi almeno un triennale e non prenderebbe in considerazione la firma fino al 2022 senza un adeguato bonus. La distanza proverà ad essere colmata dopo la sfida con il Sassuolo”. C’è fretta, perché il belga dal primo gennaio potrebbe accordarsi a parametro zero con un’altra squadra. Su ...

Leggi la notizia su ilnapolista

Repubblica pressing Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Repubblica pressing