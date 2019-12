Manovra domani in Aula | respinte in commissione tutte le proposte di modifica dalle

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) Poco piu' di mezz'ora. Tanto e' durata la seduta dellaBilancio della Camera che ha dato il mandato al relatore e respinto cosi' di fattoledipresentateopposizioni al testo dellaapprovato dal Senato. La legge di bilancio e' all'ultimo miglio. Domattina alle 9,30 arrivera' nell'della Camera, il via libera e' atteso - con la fiducia - per lunedi'. Il passaggio lampo nella sala del Mappamondo di Montecitorio e' stato segnato dalla protesta delle opposizioni di centrodestra che hanno abbandonato i lavori non appena i relatori e il governo hanno espresso il parere contrario a tutti gli emendamenti depositati. "Non vogliamo partecipare a questa farsa, a questa presa in giro", ha affermato Silvana Comaroli, deputata della Lega. Sulla stessa linea Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia."Il nostro - ha detto - non e' un atteggiamento ...

