Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Stephen King difende il film: "Le persone devono sempre criticare" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato difeso pubblicamente da Stephen King che ha sottolineato l'inevitabilità delle critiche negative. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan e i critici, ma Stephen King è intervenuto per difendere il film diretto da J.J. Abrams ribadendo come sia inevitabile ricevere dei commenti negativi, a prescindere dalla qualità del lavoro compiuto. Lo scrittore ha voluto scrivere su Twitter la propria reazione al modo in cui è stato accolto Episodio IX al suo arrivo nelle sale, considerando che si trattava dell'ultimo capitolo della storia della famiglia Skywalker. Stephen King, che è ormai abituato ad affrontare molte critiche e commenti negativi, ha dichiarato parlando di quanto sta accadendo con i pareri contrastanti riguardanti ...

