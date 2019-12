Leggi la notizia su blitzquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Pierluigiintervistato ROMA - Pierluigiintervistato dall'Agenzia Vista fuori Palazzo Madama. Il senatore M5s parla della richiesta di referendum suldei parlamentari ...

theeyeonthetru1 : RT @_GrayDorian: #paragone a #drittoerovescio: devono avere il coraggio di dirmi che me ne devo andare. E io dirò che allora il programma m… - BlitzQuotidiano : Paragone: “Io a processo per eccesso di coerenza, altri M5s intanto fermano il taglio parlamentari” VIDEO… - Mikepub1 : RT @_GrayDorian: #paragone a #drittoerovescio: devono avere il coraggio di dirmi che me ne devo andare. E io dirò che allora il programma m… -