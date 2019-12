Natale | WWF | il cenone giusto per festeggiare rispettando il Pianeta

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il nostro contributo quotidiano negli stili di vita a favore della tutela dell’ambiente può fare la differenza, soprattutto a, il periodo dell’anno ‘simbolo’ del consumo di risorse. Anche ilè un rito che può diventare sostenibile e buono non solo per amici e parenti ma anche per l’ambiente se sappiamo scegliere gli ingredienti giusti, che rispettino le tradizioni e con prodotti tipici. Nella nostra tavola natalizia, spiega in una nota il WWF, “bisogna far attenzione a tutti i prodotti vietati per legge, come ad esempio i datteri di mare, la cui pesca in Italia è vietata dal 1988. Altri prodotti sarebbeevitarli, fra questi il patè de foi gras (il patè di fegato d’oca) la cui produzione comporta enormi sofferenze per gli animali, ma anche aragoste, astici e granchi che vengono cucinati con metodi che causano loro grandi sofferenze. Per la nostra salute ...

SmartgreenPost : #Natale sostenibile, il decalogo del @WWFitalia per festività #ecofriendly: dai regali al cenone, ecco come ridurre… - elenacrick : RT @WWFitalia: A #Natale fra pranzi, cene, #shopping ??, addobbi e casa da sistemare, diventiamo dei super-consumatori. Fare scelte #green… - WWF_Roma : Feste in arrivo!Dai regali al cenone,ecco come ridurre il nostro impatto su #Pianeta producendo meno scarti, evitan… -