Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La nave, delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso all'alba 112al largo delle coste libiche. Si trovavano su un gommone che si stava sgonfiando. Adella piccola imbarcazione c'erano24 donne (di cui tre incinte) e 38 minori: il più piccolo ha solo tre mesi di vita.

g_brunella : RT @fanpage: Migranti, Ocean Viking soccorre 112 persone in difficoltà: a bordo 38 bambini, anche un neonato - Italia_Notizie : Ocean Viking torna già in mare e imbarca più di cento migranti - Aldebaran_4 : RT @fanpage: Migranti, Ocean Viking soccorre 112 persone in difficoltà: a bordo 38 bambini, anche un neonato -