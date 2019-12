J K Rowling nella tempesta per un tweet sulle persone transgender

Leggi la notizia su mondofox

(Di venerdì 20 dicembre 2019) J.K.è finitaper avere difeso sui social una ricercatrice che ha dichiarato che non è possibile cambiare il sesso biologico e per questo ha perso il lavoro.

CelliSara : RT @BarbieXanax: Nella mia mente da oggi in poi la saga di Harry Potter non é stata scritta da JK Rowling ma da Dobby in un diario sulle su… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #JKRowling, popolare creatrice dell'universo di #HarryPotter, è finita nella bufera dopo aver esternato il suo sostegno a… - MoviesAsbury : #JKRowling, popolare creatrice dell'universo di #HarryPotter, è finita nella bufera dopo aver esternato il suo sost… -