Benevento, i convocati per il Frosinone: due rientri per Inzaghi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Buone notizie per Filippo Inzaghi al termine dell’odierna seduta di rifinitura. Il tecnico del Benevento ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani, ore 18:00, contro il Frosinone. Sono 24 i calciatori scelti per il match in programma allo stadio “Ciro Vigorito” e tra questi spiccano i rientri di Volta ed Hetemaj. Il difensore torna a disposizione dopo un lungo periodo di tempo, costretto ai box a causa di un infortunio. Il centrocampista, invece, è stato costretto a saltare per squalifica la trasferta di Livorno. Questi, nello specifico, i convocati della Strega: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Antei, Tuia, Volta, Maggio; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Tello, Basit, Vokic, Kragl, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, ...

