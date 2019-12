Al Carcere borbonico il laboratorio d’arte ”Un regalo di Natale” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nell’ambito della rassegna ”Natale ad arte”, torna il laboratorio d’arte ”Un regalo di Natale” quest’anno ospitato nel Museo Irpino presso il Carcere borbonico. Domani mattina, 21 dicembre, a partire dalle 10.30, i bambini dai 6 ai 12 anni, potranno realizzare, con materiali riciclati e feltro, un addobbo da portare a casa e regalare il giorno di Natale . Un mini-laboratorio artistico per sensibilizzare all’arte e promuovere la manualità con Lina Vella . In occasione del Natale i lavoretti fai da te sono un’idea regalo carina e originale. Questa festa è il momento ideale per dare spazio alla creatività realizzando un pensiero fatto con le mani e con il cuore. Il laboratorio si collega alla mostra internazionale di mail art ” Siete alberisti o ...

Leggi la notizia su anteprima24

