Spadino e Aureliano “dietro le quinte” di Suburra 3 | Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara

(Di giovedì 19 dicembre 2019)3 sarà l'ultimo capitolo della serie, ormai lo sappiamo bene, ma siamo sicuri che nessuno è pronto a rinunciare aed, i suoi protagonisti. I due sono pronti nuovamente alla scalata al successo e al dominio di Roma ma, intanto, prima di tornare sul set dei nuovi episodi hanno fatto un pit stop al "parrucco". Un video mostra, ovvero, dietro le quinte di3 proprio sulle poltrone dei parrucchieri che li hanno riportati al look sfoggiato nella serie Netflix.torna ad esseresfoggiando di nuovo la sua cresta mentretorna ai capelli corti e ai vistosi tatuaggi sul collo. I due scherzano, ridono e si abbracciano sotto lo sguardo attento delle telecamere e questo basta per far fare al video il giro del mondo o, almeno, del web, grazie alla pagina Netflix che poco ...

