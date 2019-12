Roma | perseguitava i condomini con minacce | urla e aggressioni | arrestata stalker 47enne

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ha perseguitato per settimane idi uno stabile alla Garbatella acon. Per questo una donna di 47 anni è statadalle forze dell'ordine: la vicenda risale al 2017 ma ieri tutti i protagonisti della vicenda sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari.

RaffaLorr : Casteddu on Line: Perseguitava due bariste in via Roma a Cagliari: arrestato cittadino senegalese.… - MGalliera : RT @Bettabetta59: Perseguitava due bariste in via Roma a Cagliari: arrestato cittadino senegalese - Bettabetta59 : Perseguitava due bariste in via Roma a Cagliari: arrestato cittadino senegalese -