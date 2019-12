‘Ndrangheta | chi sono i politici arrestati nella «più grande operazione dopo il maxi

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri l’ha definita «la piùilprocesso di Palermo». Tra i più di 300della “Rinascita-Scott” cianche ci, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato e massoni. Al momentotre i nomi diche risultato finiti all’arresto nell’: Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza italia; il sindaco di Pizzo Calabro; Gianluca Callipo, e Pietro Giamborino, ex consigliere regionale. Chi è Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Fi Giancarlo Pittelli è stato coordinatore regionale in Calabria del partito fondato da Silvio Berlusconi. Classe 1953, nel 1980 fu eletto consigliere comunale di Catanzaro nelle file della Democrazia Cristiana. Prima deputato, poi senatore di Forza Italia, nel 2005 è stato coinvolto nell’inchiesta ...

