Buffon snobba il Napoli (Di giovedì 19 dicembre 2019) Piccolo smacco per il Napoli. Sulla propria app ufficiale, infatti, Gianluigi Buffon ha parlato dell’attualità del campionato e dei suoi prossimi obiettivi. “Contro la Lazio ci attende un match complicato, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l’unica, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero”. Nessuna citazione ai tre successi ottenuti dagli azzurri dal 2012 a oggi. Nel primo anno di Conte alla Juventus, ad esempio, fu il Napoli di Mazzarri a guastare la festa ai bianconeri nella finale di Coppa Italia (ultima partita di Del Piero in patria). Nel 2014 la coppa nazionale finì di nuovo tra le mani partenopee dopo la finale con la Fiorentina del 3 maggio. A dicembre dello stesso anno, invece, proprio la “Vecchia Signora” di ...

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

