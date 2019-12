Muore bambino di 2 anni a Balestrate | l’intera comunità piange il piccolo Andrea

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una interasotto shock è quella di, in provincia di Palermo, doveValenti, undi due, è morto a causa di un mare incurabile. Ilha lottato fino all’ultimo contro la leucemia ma ha perso la battaglia finale. L’intera città diè a lutto per la perdita del suoconcittadino. Il primo cittadino Vito Rizzo ha deciso di sospendere a tempo indeterminato i festeggiamenti del Natale e ha ordinato il lutto cittadino per oggi, giorno in cui sarà dato l’ultimo saluto alall’interno della chiesa madre di. Ilha trascorso la sua breve vita a lottare contro una grave forma di leucemia ma alla fine si è dovuto arrendere lasciando l’interadinello sconforto. Ilè morto a soli duedi età. Anel gennaio era nata una gara di ...

