Incidente sul lavoro alle Fonderie Pisano | grave operaio | è in rianimazione

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È ricoverato in gravi condizioni undi 60 anni, investito da un muletto guidato da un collega all’interno delledi Salerno. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di animazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona sono gravi. Ha riportato lo schiacciamento di un braccio e di una gamba. Lo stabilimento, nell’occhio del ciclone per una battaglia decennale sull’inquinamento prodotto, si sono fermate per poi riprendere al fine di mettere in sicurezza l’area. Domani, fanno sapere gli operai sotto choc per l’, le attività si fermeranno. L'articolosul: è inproviene da Anteprima24.it.

