Diventare avvocati in Italia | un percorso tortuoso e ormai poco appetibile

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Stando all’ultima fotografia disponibile, ovvero quella relativa all’anno accademico 2018/2019, le discipline giuridiche hanno smesso di essere tra le più ambite dagli universitarini. A dirlo sono sia i dati AlmaLaurea, sia i feedback del mercato del lavoro: da entrambi emergono, infatti, tutte le difficoltà di un impianto imperniato quasi interamente sulla laurea quinquennale a ciclo unico con corsi che non sembrano tenere conto delle nuove esigenze professionali emerse sul mercato. Il calo nelle immatricolazioni Da circa dieci anni gli immatricolati alla quinquennale in Giurisprudenza e alla triennale in Scienze giuridiche continuano a scendere: se nell’anno accademico 2008/2009 erano il 10,5% di tutte le matricole iscritte all’università, oggi sono il 6,9%. Un calo che ha ripercussioni anche sul numero di iscritti totali – che dieci anni fa era il 10,5% del totale ...

