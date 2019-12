Xbox Series X | Microsoft spiega la scelta del nome per la nuova console

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha rivelato che ildella suadi prossima generazione è più semplice di quanto si credesse inizialmente. Si scopre che ildella linea di prossima generazione disarà solo "" e ilX è per un modello specifico di.La notizia arriva da Business Insider, che ha confermato attraverso un rappresentanteche ilX rivelato in The Game Awards si applica solo a quella versione specifica della."Ilche stiamo portando nella prossima generazione è semplicemente", ha dichiarato il rappresentante. "E ai The Game Awards hai visto che quelprende vita attraversoX."Leggi altro...

XboxItalia : Xbox Series X esalta grafica, giocabilità ed esperienza. - Grafica 4K, 60 FPS con possibilità di upgrade fino a 120… - XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams - Eurogamer_it : Il nome #XboxSeriesX spiegato da #Microsoft. -