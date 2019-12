Terremoto in Moto Gp | Iannone positivo al doping | sospeso dalla Fim

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)Gp, Andreaal. Rilevate sostanze riconducibili a steroidi anabolizzanti. La Fim lo sospende.nel mondo dellaGp, con Andreaal. Il pilota è statoFederazione internazionale diciclismo in attesa che la sua posizione venga chiarita.Gp, AndreaalLa Wada, il laboratorio che ha effettuato le analisi del sangue, ha rilevato nel campione di urina diuna sostanza riconducibile agli steroidi anabolizzanti.si era sottoposto ai test in questione in seguito al Gp in Malesia dello scorso 3 novembre. Fonte foto: https://www.facebook.com/andrea29 La Fim sospendeLa Federazione internazionale diciclismo ha annunciato la sospensione di Andreadal circuito. Il pilota non potrà prendere parte alle gare e non potrà prendere parte ...

dinoadduci : Terremoto al Mugello. L’autodromo si trasforma in dormitorio e centro di aiuto per gli sfollati - fmimolise : Terremoto al Mugello, circuito aperto a chi ha bisogno: Un sisma di magnitudo 4.5 ha colpito questa notte l'area de… - AndreaMarretti : RT @intoscana: Il treno fermo alla stazione di #Signa da questa mattina presto sta ripartendo. La mobilità ferroviaria si sta rimettendo in… -