Le Iene | Filippo Roma sequestrato nell’ambasciata della Costa d’Avorio

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) «e il suo operatore Fabrizio Arioli stavano cercando di intervistare l’ambasciatorein Italia, per chiedergli di un presunto mancato pagamentoTari, la tassa sui rifiuti. La sicurezza dell’ambasciata li trattall’interno, dopo aver sottratto telecamera, schede e microfoni». Ciò si legge sul sito de Le, la trasmissione di Italia1. «’La polizia italiana non può intervenire. Ci hanno di fattoall’interno dell’ambasciatain Italia, hanno fatto sparire telecamera, microfoni e schede e non ci fanno uscire da qui’. A parlare è Fabrizio Airoli, operatore de Le, che conè in questo momento rinchiuso nell’ambasciata. Siamo riusciti a raggiungere Arioli al telefono. I due, da oltre due ore bloccati in ambasciata, stavano indagando sui morosiTari, la tassa sui rifiuti, per ...

redazioneiene : +++CI SONO 4 VOLANTI DEI CARABINIERI E 2 DELLA POLIZIA FUORI DALL’AMBASCIATA DELLA COSTA D’AVORIO DOVE SONO TRATTEN… - redazioneiene : +++ SIAMO RIUSCITI A PARLARCI AL TELEFONO, MA ORA NON CI RISPONDONO PIU'. VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI +++ - PascaliLuciana : RT @redazioneiene: +++FILIPPO ROMA E FABRIZIO ARIOLI SONO STATI LIBERATI DALL'AMBASCIATA GRAZIE ALL'INTERVENTO DEI CARABINIERI E SONO STAT… -