Lannutti in trincea, non basta Grillo per fargli cambiare idea. Chiama Di Pietro a difenderlo: «Fango su di me. Mio figlio? Solo un impiegato» (Di martedì 17 dicembre 2019) Nel pomeriggio il senatore Elio Lannutti, candidato del M5s alla presidenza della commissione banche, ha incontrato Beppe Grillo a Roma: con lui c’era Antonio Di Pietro. Lannutti, al termine dell’incontro, ha detto che non intende ritirare la sua candidatura alla presidenza della commissione. Elio Lannutti, senatore anti-casta del Movimento 5 Stelle, è stato al centro delle polemiche a gennaio del 2019 per la condivisione di un post antisemita sui Protocolli dei Savi di Sion. «Sono qui con Lannutti che attaccano sul piano personale piuttosto che riflettere sulla necessità di fare al più presto questa commissione sulle banche: hanno paura della sua preparazione professionale della sua storia e di ciò che potrebbe fare alla presidenza di questa commissione» ha detto Antonio Di Pietro. La difesa di Iannutti Rispondendo alle critiche di conflitto di interesse per il ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lannutti trincea