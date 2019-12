Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)d’ora in poi etichetterà i contenuti considerati falsi o parzialmente falsi, riducendone la diffusione sulla piattaforma. “Vogliamo che ti fidi di ciò che vedi su. Labasata su foto e video è sempre più una sfida nel nostro settore e qualcosa su cui i nostri team si sono concentrati ad affrontare”, ha spiegato il colosso social in un post ufficiale. Il lavoro di sviluppo è iniziato lo scorso maggio in collaborazione con specialisti verificatori (-checker) indipendenti. In pratica si parla di identificare, analizzare ed etichettare informazioni false sfruttando le segnalazioni della community, la tecnologia e ovviamente l’approfondimento. Una volta individuati i post fasulli,si occuperà di rimuoverli dalle pagine di ricerca e quelle dedicate agli “hashtag”. Inoltre è prevista la possibilità per gli ...

TutteLeNotizie : Instagram contrasta la disinformazione con un nuovo sistema di fact-checking - Noovyis : (Instagram contrasta la disinformazione con un nuovo sistema di fact-checking) Playhitmusic -… - fotopavia : ?? Pavia ???????????????????????????? La foto pubblicata e’ di alex.b_photo che ringraziamo per la condivisione ????????????????????????????????… -