Capodanno nel tempio del rock di via Veneto

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anche quest’anno l’HardCafe di Roma apre le sue porte fino a notte fonda per salutare il 2019 e accogliere il 2020. Una cena con un ricco menu che si trasformerà in una festa accompagnata da tanta musica. Ospiti della serata European Dj Gabrielo vincitore del Tour Music Fest 2019 e musica live con Statale 66 e Frank Polucci. Tante sorprese nel corso della serata che potrà essere immortalata grazie ad un photoshooting corner allestito per l’occasione. Per quanto riguarda il menù si potrà scegliere tra due opzioni: €135 Adulti € 80 Bambini fino ai 10 anni (Sala Principale, Function, Vip & Bar) €120 Adulti € 80 Bambini fino ai 10 anni (nel gazebo) Info e prenotazioni: rome sales@hard.com 064203051 E’ possibile prenotare online acquistando il menu: http://bit.ly/2QsCFJn GALA DINNER MENU ANTIPASTI: LIL’ SPINACH ARTICHOKE DIP Una crema di pecorino e formaggio ...

