Aula a lavoro su Bilancio Previsionale | 4500 tra emendamenti e Odg

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Sono circa 1.500 glie 3.000 gli ordini del giorno presentati dai consiglieri in Assemblea capitolina – e attualmente al vaglio di legittimita’ da parte degli uffici – sulla proposta 154/2019, vale a dire la delibera madre deldi previsione finanziario 2020-2022. Dopo le sedute di venerdi’ e di ieri, l’ha approvato le due propedeutiche presentate dalla Giunta in allegato alla manovra, ossia il ‘tariffone’ (153/2019 – Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale anno 2020) e il Dup (152/2019 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022), quest’ultimo votato stamattina prima di passare agli interventi in deroga nella discussione generale sul. Al momento, cosi’ come licenziato dalla Giunta lo scorso 17 ...

