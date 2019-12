TikTok | grande successo per la prima challenge di Fanpage it contro pregiudizi ed

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019)per ladi.it su, la piattaforma di video brevi online. Il desiderio di ribellarsi aie alle etichetta ha portato ad oltre 11 milioni di visualizzazioni in pochi giorni e il trend ha coinvolto i più importanti influencer italiani, come Luciano Spinelli, e alcuni volti noti della TV, come Michelle Hunziker. Ecco come partecipare.

GiuseppinaRipo2 : @RadioSavana Ah certo che quando governerà Salvini saprà fare solo dirette e storielle bimbominkia su TikTok.. Il grande erudito - DanielitoMare : @matteosalvinimi Comunque non c’hai un cazzo da fare proprio tra olive ascolane, tiktok, fare selfie e travestirti… - insopportabile : Un grande @vincos al Tg1 che parla di TikTok. ?? -