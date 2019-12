Sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia | si laurea in geologia con

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pia Antonietta Antignani era una delle bambine che il 31 ottobre del 2002 riuscì a sopravvivere alelementare di Sandi, causato da un terremoto di magnitudo 5.7. Quel giorno sotto le macerie persero la vita 27 bambini e una maestra. Pia Antonietta si èta inal terremoto di Sandidel 31 ottobre del 2002 ha conseguito lamagistrale in “Tecnica” con voto 110 e lode. E’ la storia di Pia Antonietta Antignani, originaria del borgo molisano in cui 17 anni fa un sisma violentissimo, di magnitudo 5.7, causò la morte di 30 persone, 27 delle quali erano bambinielementare Jovine. Pia Antonietta si èta all’Università di Padova discutendo una tesi dal titolo “Crystallographic orientations and timing relationships of clinopyroxene inclusions in ...

