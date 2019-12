Ritrovato il cane smarrito | la reazione del bambino commuove il web

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Carter Licata e la sua famiglia non ci speravano più: la loro cagnolina Piper si era smarrita da circa un mese e hanno fatto di tutto per cercarla. Alla fine, se la loro amica a quattro zampe è tornata a casa è stato solo grazie a un annuncio sui social. Solo così la famiglia ha potuto raggiungere più persone possibili e ilè stato. Ladelal momento del ricongiungimento è stata immortalata dai genitori in un video che ha fatto il giro del web.: laCarter Licata ha ricevuto il più bel regalo di Natale: a prenderlo da scuola non c’erano solo i suoi genitori, ma anche la cagnolina Piper, scomparsa un mese prima. Quando il ragazzo ha visto la sua amica a quattro zampe sul sedile anteriore del veicolo è letteralmente scoppiato in lacrime. Ladel, filmata dai suoi genitori, ha commosso il ...

