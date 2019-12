Pensioni ultima ora | sindacati chiedono intervento al governo

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ora:alora: in materia previdenziale c’è un pressing costante … L'articoloora:alproviene da Termometro Politico.

marino29b : RT @iccio42282328: #Pensioni ultima ora: riscatto contributi fino a 10 anni, l’emendamento - Turi_000 : @Artgiuliafoschi @elmilanes @CarloCalenda Se i soldi non ci sono perché se li sono magnati in baby pensioni e porca… - ultimenotizie : L'ultima settimana prima delle feste di Natale si annuncia difficile in #Francia, dove non si profilano accordi sul… -