Nuoto | Finali ISL Las Vegas 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ci siamo. Dal 20 al 21 dicembre al Mandalay Bay Resort and Casino di Las(Stati Uniti) andranno in scena ledella ISL, la Champions League del, novità assoluta del panorama natatorio internazionale che si è disputata in vasca corta. LA Current, Cali Condors, Energy Standard e London Roar si affronteranno per conquistare il primo titolo di questa rassegna che tanto è stata gradita dagli atleti coinvolti. Una formula con premi in denaro, nella quale più che il cronometro è importante il piazzamento. Tanti i nuotatori di un certo livello in piscina e, senza dubbio, le stelle americane vorranno far sentire il loro perso per regalare spettacolo e, seppur secondari, i tempi dovranno essere osservati dagli addetti ai lavori.ISL Lase tv. IlLedi Lasdella ISLdisaranno trasmesse in ...

