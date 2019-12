Mughini ad Alba Parietti | “Non sai niente | racconti sciocchezze” | poi la bacia e scoppia

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Faccia a faccia trae Giampieronel corso della puntata di “Live – Non è la D’Urso” del 16 dicembre. Dopo la telefonata in diretta da Caterina Balivo, la showgirl e l’intellettuale si confrontano dal vivo. L’argomento è la Seconda guerra mondiale, in un improbabile confronto che mira a stabilire chi dei due ne sappia di più di partigiani e Resistenza. Perde la pazienzache minaccia di lasciare il confronto:ho nulla da dirle, ha imparato 4 sciocchezze a memoria”.: “Misogino e violento”.

CharlieWhateva3 : RT @ivanburatti: E all’improvviso il plot twist dell’ex giornalista Vessicchio, che in trenta secondi di orologio ha offeso Giampiero Mughi… - Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: Pace fatta tra Giampiero Mughini e Alba Parietti? #noneladurso - Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: Notizia #choc, Giampiero Mughini e Alba Parietti mano nella mano a Live #noneladurso -