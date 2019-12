“In camerino…” Bianca Guaccero fidanzata | spifferata clamorosa | ‘colta sul fatto’

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Come accade quasi ogni giorno durante la trasmissione ‘Detto Fatto’, la conduttriceè punzecchiata in senso bonario dall’opinionista Jonathan Kashanian. Oltre a parlare della vita privata di altre persone note nel mondo dello spettacolo, stavolta ha voluto puntare l’attenzione proprio sulla padrona di casa. Già qualche giorno fa Jonathan aveva detto: “Tu riesci a vedere cosa succederà fra dieci anni? Sarai ancora su Rai 2 a Detto Fatto? Sarai? Avrai altri figli?”. E lei aveva semplicemente risposto, alzandosi dalla sedia: “Mi sta venendo l’ansia, eh! Andiamo avanti. In questo momento vedo solo te, Jonathan”. Ora l’ex gieffino e concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ ha lanciato una vera e propria bomba sulla vita personale della presentatrice. Secondo quanto affermato da lui,da giorni ...

ElisaScheffler : In camerino, quando pensi a tutte le canzoni che ti devi ricordare prima di entrare nel “condominio”...??????????? Vi… - LillyBi1 : RT @moonlightmily: Giovanna ti voglio bene ma vai in camerino a cambiarti ok? #uominiedonne - jlawrenceseyes : RT @moonlightmily: Giovanna ti voglio bene ma vai in camerino a cambiarti ok? #uominiedonne -