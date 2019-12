In 50 minuti la villa di Tamara Ecclestone è stata svaligiata | rubati gioielli per 60

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’esclusivalondinese dilo scorso venerdì, poche ore dopo la partenza per le vacanze di natale della figlia 35enne del magnate Bernie, storico ‘patron’ della Formula 1: il colpo, riporta il tabloid The Sun è fruttato ben 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro.I ladri hanno preso di mira la mega-residenza da 70 milioni di sterline dell’ereditiera, situata in una delle più eleganti vie della capitale, nonostante la proprietà - unadi 57 stanze nel quartiere di Kensington - sia sorvegliata 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.Il colpo è durato solo 50e la, scrive il tabloid, è “completamente devae in shock”. I ladri, tre secondo alcune testimonianze, sarebbero entrati nelladal giardino ed avrebbero ...

LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Paola-Reggio Calabria circolazione ferroviaria rallentata per un guasto tra Villa San Giovanni Can… - gallocase : ?? Nel meraviglioso villaggio 'Il Righitano' è disponibile, in vendita, una splendida villa con vista lago di 250 mq… - studiocadelano : Studio Cadelano Intermediari tel.3282694285 info@studiocadelano.it Quartu Inizi Litorale , a 10 minuti da Caglia… -