Domenica In Elisabetta Canalis racconta la morte del padre

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mara Venier a “In” tra i tanti ospiti ha avuto ancheche è stata accolta in studio dall’amico Tiziano Ferro, riconosce che spesso la gente non sa come sia fatta realmente. Oggi è una persona che ha scelto di vivere all’estero, che ha raggiunto l’equilibrio familiare e che è consapevole che il successo raggiunto in televisione non è la priorità. In diretta parla anche del rapporto difficile con il papà e del momento in cui è venuto a mancare, esattamente due anni fa. Sulla carriera commenta il servizio e ricorda: «Ringrazio sempre Antonio Ricci perché se non fosse stato per “Striscia la Notizia” io non sarei qui, ma grazie per aver mostrato altre immagini». Un successo di cui avrebbe fatto anche a meno, pratica com’è e disposta a tutto pur di trovare la sua strada, anche a fare altri lavori: «Sono fortunata, ma ho sempre ...

infoitcultura : Domenica In, Elisabetta Canalis in lacrime per il padre scomparso - infoitcultura : Domenica In, Elisabetta Canalis in lacrime: “Mio padre ha avuto un ictus a casa mia” - infoitcultura : Elisabetta Canalis in lacrime per pap Cesare a Domenica In La morte ci ha uniti -