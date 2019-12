Cos’è e come funziona il bail-in | il “salvataggio interno” delle banche

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il caveau di una banca (Getty Images) Tornano all’ordine del giorno le criticità del sistema bancario nazionale. Venerdì 13 dicembre la Banca d’Italia aveva deciso di commissariare il consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari a causa di una cattiva gestione egravi perdite riportate l’anno scorso. In aiuto dell’istituto di credito arriva ora il governo tramite il ministero dell’Economia, che, con un decreto, ha stanziato 900 milioni di euro per salvare di fatto la banca. Al momento la procedura esclude un-in. Di cui però si è parlato.? Si tratta di una tipologia di intervento per risolvere i casi di eventuali crisi bancarie attraverso un piano di rifinanziamento direttamente interno all’istituto stesso. Questo strumento, introdotto nella giurisdizione italiana a partire dal 2016 con la ricezione della direttiva europea sul salvataggio bancario, ...

