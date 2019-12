Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ludovica Marchese Per la modellaRatajkowski impazziscono uomini e donne ma, l’ultimo video condiviso su, unisce padri e figli nella sua ammirazione Ogni anno Forbes seleziona 30 talenti sotto i 30 anni di età, suddivisi in 20 categorie, che si stanno facendo notare nel proprio settore di competenza. E, quest’anno, la scelta è ricadutasulla bellissimaRatajkowski. La giovane 28enne, infatti, è entrata a far parte della famosa lista nella categoria "Arte e stile" grazie alla sua carriera di modella e la linea di moda Inamorata Women. Per festeggiare,ha sceltoper condividere con i suoi follower il motivo per cui si è guadagnata il suo posto nella prestigiosa lista. "Non posso esprimere il mio entusiasmo a parole per questo bellissimo traguardo e un ringraziamento speciale va alla mia amica Tremendy che mi ha sempre supportato", ha ...

Italia_Notizie : Un fan a Emily Ratajkoski: 'Per colpa tua anche mio papà è su Instagram' - zazoomblog : Emily Ratajkowski ha un nuovo tatuaggio i fan impazziscono – FOTO - #Emily #Ratajkowski #nuovo #tatuaggio -