La curiosità | il siluro di Kragl ha un suo ‘gemello’

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era il 17 settembre scorso, circa tre mesi fa. Il giorno prima Nicolas Viola aveva liberato il sinistro battendo Micai e sbloccando il derby dell’Arechi con la Salernitana. Giocammo di fantasia, riavvolgemmo il nastro dei ricordi tornando indietro al 2006, alla maglia azzurra, a Fabio Grosso. Sarà che per noi italiani il sinistro a tagliare l’area diretto al secondo palo è patrimonio dell’Umanità, ma quando il miracolo si ripete è sempre un piacere per gli occhi. Se poi quella squadra ha la maglia azzurra, beh, impossibile non collegare il gesto tecnico a quello del terzino che per un mese vestì i panni dell’eroe in Germania. Ieri all’Armando Picchi Oliverha dimostrato, se non altro, che al suo allenatore – campione del Mondo in quell’occasione – l’idea alletta parecchio. ...

