Ciclisti investiti a Verolanuova | avevano 70 e 67 anni

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tragedia a, comune in provincia di Brescia, dove duehanno perso la vita in un terribile incidente stradale. La vicenda è avvenuta intorno alle 15.15 di ieri, sabato 14 Dicembre 2019. Le vittime sono Francesco Bianchi, 70, una vita nelle Ferrovie, casa al Boschetto, e Gianfranco Vicardi, 67enne, entrambi cremonesi, legati da un grande amore per le due ruote e da una profonda amicizia. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, i duestavano percorrendo la strada che porta a Pontevico, in uno dei tratti percorsi da chi attraversa quella porzione della Bassa sulla nuova ciclabile di Monticelli d’Oglio, con il nuovo ponte sul fiume che permette di arrivare a Monasterolo. Lo schianto è avvenuto in via San Rocco, non distante dal cimitero di, in un tratto di strada stretto che attraversa i campi. L’auto, guidata da un 35enne di ...

