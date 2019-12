Bologna | Mihajlovic lancia un appello per le donazioni di midollo osseo

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’allenatore delSinisa, in panchina a seguire la squadra allo stadio Dall’Ara, hato un accoratoper ledi

Gazzetta_it : La forza di #Mihajlovic: 'Se trovi un donatore è la cosa più bella al mondo' #BolognaAtlanta - Twiperbole : Mi sento «un fratello ed un figlio di #Bologna»: il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, ha approvato all'unan… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… -