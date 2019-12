Sampdoria | Osti | «Ranieri dà affidabilità Quagliarella? Spero si riprenda»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il direttore sportivoha parlato così di mistere di Fabionel pre partita di GenoaCarlo, direttore sportivo della, ha espresso il suo supporto ain occasione della sfida contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Dazn. «ha segnato tantissimi rigori in carriera, fa niente se contro il Parma ha sbagliato… Si è assunto la responsabilità: i rigori li sbaglia chi li calcia.che da stasera riesca a riprendersi ciò che gli è stato tolto. L’esperienza di? Al di là della statistica, sono tranquillo perché mi dà». Leggi su Calcionews24.com

