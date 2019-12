Napoli Parma | cosa deve temere Gattuso

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il match di esordio dipresenta insidie. Sarà interessante vedere i suoi aggiustamenti difensivi Ilè tra gli avversari più passivi della Serie A. D’Aversa vuole una squadra che attacchi sul lungo, in ripartenza. E’ quindi un contesto tattico interessante per l’esordio adi. Con Ancelotti, i partenopei soffrivano infatti parecchio nelle transizioni difensive. Quando si perdeva palla, la squadra era disposta male e subiva molto in ripartenza. Sarà quindi significativo vedere quali saranno gli accorgimenti tattici di, a partire dal modulo in fase di non possesso. Il tecnico calabrese ha detto che non ama le due linee da 4, quindi si vedrà un 433/451. Leggi su Calcionews24.com

goal : Carlo Ancelotti's managerial career so far ?? ???? Reggiana ???? Parma ???? Juventus ?? ???? Milan ???????????????? ?????????????? Chelsea… - GoalItalia : Verso #NapoliParma: dalla prima formazione di Gattuso resterà fuori Mertens ?? - DiMarzio : #Napoli, #Gattuso verso la sua prima decisione da allenatore -