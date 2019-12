JaguArt al via Matteo Pizzolante è il primo vincitore del roadshow

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019), prima tappa a Milano, prima tappa a Milano, prima tappa a MilanoÈ stata Milano la prima tappa di, il progetto nato dalla collaborazione tra Jaguar e Artissima. L’iniziativa, volta a sostenere l’arte contemporanea emergente, si dipanerà in un viaggio lungo tutta l’Italia, con una serie di appuntamenti tra arte e motori in diverse concessionarie della casa del giaguaro, e che si concluderà con l’edizione 2020 di Artissima. In ognuna delle città del road show, una giuria composta da Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, un artista o un curatore e un rappresentante della galleria madrina selezioneranno il giovane talento che più di tutti si sarà contraddistinto per creatività interpretando, con la propria opera, quel prezioso dialogo tra eleganza e innovazione, valori centrali dell’identità Jaguar. Durante ilappuntamento, tenutosi presso la ...

