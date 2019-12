Il 2020 non sarà l' anno dei ponti ma ci sono due date da segnare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Se speravate di approfittare di un calendario propizio per prolungare le vacanze, ilvi deluderà. L’nuovo, ormai alle porte, sarà unpraticamente senza, salvo qualche rara eccezione da tenere bene a mente per i vostri piani futuri. Poche gioie già a inizio: il primo gennaio è un mercoledì, l’Epifania si celebrerà il lunedì successivo. Ferragosto, 25 aprile e Santo Stefano cadrdi sabato. Nota positiva, solo una domenica avrà il doppio cerchio rosso sul calendario: quella del primo Novembre.Dal calendariosi salvano duefestive di cui approfittare per un ponte: la Festa della Repubblica e l’Immacolata, che cadrentrambe di martedì. Il calendario completo dei giorni festivi del:1 Gennaio- Mercoledì 6 Gennaio, Epifania - ...

fattoquotidiano : Cannabis light, sarà legale da gennaio 2020: approvato l’emendamento alla Manovra. “Non dovrà contenere più dello 0… - GianlucaVasto : Bonus latte artificiale per le mamme che non possono allattare: fino a 400€ per neonato, fino al sesto mese di vita… - MarinaRei1 : 14 gennaio 2020 su tutti gli store digitali: “Per essere felici”, il singolo che anticipa il nuovo disco di inediti… -